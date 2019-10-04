Жизнь бездомной певицы из Лос-Анджелеса налаживается. После того, как кадры из калифорнийской подземки набрали миллионы просмотров в Интернете, исполнительнице, которая называет себя эмигранткой из России, предложили жилье, запись диска и контракты с известными лейблами.

Жизнь бездомной певицы из Лос-Анджелеса налаживается. После того, как кадры из калифорнийской подземки набрали миллионы просмотров в Интернете, исполнительнице, которая называет себя эмигранткой из России, предложили жилье, запись диска и контракты с известными лейблами.- Иль дай ты мне надежду, иль я сойду в могилу.Слова бесприданницы Лауретты из оперы Пуччини в 2019 году прозвучали невероятно актуально в калифорнийской подземке. Кадры, которые на свой телефон снял офицер полиции Лос-Анджелеса, стали вирусом, который заставил тысячи людей по всему миру задуматься, кто эта загадочная женщина, которая похожа на обычную бездомную, но выступает, как опытная оперная певица? Репортеры местных телеканалов поспешили узнать ее историю.Она представляется как Эмили Замурка. Говорит, что ей 52 года, и 30 лет назад она прилетела в Америку из России. Скрипачка по образованию, долгие годы в Калифорнии женщина зарабатывала на жизнь уроками музыки. А еще играла на улице до того момента, как пару лет назад незнакомец не набросился на нее и не сломал дорогой во всех смыслах инструмент.В Интернете уже появились те, кто считает историю бездомной артистки фейком. Но те, кто лично не раз видел Эмили, поющую в метро, уверены, что певица не подставная фигура."В Лос-Анджелесе очень много всяких городских сумасшедших и бомжей, они сильно отличаются от других людей. Но эта женщина не производит впечатление бездомной. Она хорошо выглядит, довольно хорошо одета, просто видно, что она постоянно с тележкой и какими-то вещами, с какими обычно люди не ходят", — говорит Макс Магамаев, житель Лос-Анджелеса, блогер.Несмотря на все внимание к себе, Эмили по-прежнему поет в метро. Говорит, что любит подземку за акустику. Впрочем, судя по всему, таких концертов скоро будет все меньше. Звезду Интернета уже пригласили выступить на открытии итальянского ресторана в Лос-Анджелесе. А музыкальный продюсер, у которого есть свой звукозаписывающий лейбл, предложил уличной артистке подписать контракт."Часто бывают такие случаи, когда люди таким образом обращают на себя внимание. И, возможно, это постановка чья-то. Много версий может быть у этой истории. Но с другой стороны, мне кажется, это был хороший способ. Знаете, очень много людей, которые поют в переходах и в метро, не всех замечают. Это какая-то удача, наверно", — считает Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер.Человеком, который больше кого-либо повлиял на ее жизнь, Эмили называет полицейского, который выложил фрагмент ее выступления в сеть."Я так признательна этому человеку, потому что он действительно изменил мою жизнь! Я так хочу его поблагодарить, потому что если бы не он, люди ничего бы не узнали обо мне и моем таланте", — говорит Эмили Замурка.На популярном сайте по сбору пожертвований житель Лос-Анджелеса организовал кампанию в поддержку Эмили. Люди скидывают по 10-20 долларов, но всего за три дня набежала сумма, которую многие американцы зарабатывают в год — около 60 тысяч долларов! Сбор еще продолжается, и калифорнийская организация помощи бездомным взялась проследить, чтобы деньги точно дошли до уличного музыканта. А пока один из отелей Лос-Анджелеса предложил Эмили бесплатный номер.