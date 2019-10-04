В ходе следственных действий установлено, что водитель, управляя автомобилем, умышленно совершил наезд на потерпевшего, в результате чего причинил последнему тяжкий вред здоровью. ..

СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью.Установлено, что водитель автомобиля «Лада», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части 9-й Парковой улицы в г. Москве. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.По данному факту следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».В ходе следственных действий установлено, что водитель, управляя автомобилем, умышленно совершил наезд на потерпевшего, в результате чего причинил последнему тяжкий вред здоровью. В связи с этим действия водителя были переквалифицированы по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».В настоящее время водитель задержан сотрудниками полиции, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28