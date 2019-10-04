Специалисты Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л. Свержевского департамента здравоохранения столицы провели необычную операцию. Они удалили из носа ..

Специалисты Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л. Свержевского департамента здравоохранения столицы провели необычную операцию. Они удалили из носа женщины вишневую косточку, которая застряла там семьдесят лет назад.Отмечается, что пациентка никогда не жаловалась на состояние здоровья, но у нее были регулярные выделения из носа. После извлечения косточки россиянка ощутила значительное улучшение дыхания, пишет .