0,1 грамма этого вещества считается смертельной дозой

В середине сентября полицейские задержали 36-летнего жителя Муромского района, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. По информации УМВД России по Владимирской области, в кармане у мужчины обнаружили бумажный сверток с порошкообразным веществом.Экспертиза показала, что в свертке находилось 32 грамма фенадона и долофина, иначе называемых как метадон, 0,1 грамма которого считается смертельной дозой.Оперативником удалось выяснить, что товар муромлянин приобретал в соседнем регионе. В его отношении было возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере.