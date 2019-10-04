В пятницу, 4 октября, в Санкт-Петербурге трамвай протаранил легковой автомобиль. Авария произошла на пересечении улиц Туристской и Савушкина. Как рассказали очевидцы, водитель машины ..

В пятницу, 4 октября, в Санкт-Петербурге трамвай протаранил легковой автомобиль. Авария произошла на пересечении улиц Туристской и Савушкина.Как рассказали очевидцы, водитель машины пытался выполнить разворот на трамвайных путях, когда в него врезался трамвай. На месте происшествия образовалась пробка. Информации о пострадавших пока не поступало, сообщает