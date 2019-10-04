Две новых радиолокационных станции Воронеж появятся под Воркутой и Мурманском. Их строительство должно завершиться в 2022 году.

Две новых радиолокационных станции "Воронеж" появятся под Воркутой и Мурманском. Их строительство должно завершиться в 2022 году, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.Также в ближайшие годы космические войска получат около 10 лазерных и радиолокационных комплексов, предназначенных для обнаружения и распознавания объектов на орбите планеты. Одна из таких систем уже работает на Алтае.Третья станция "Воронеж" появится в Севастополе, рассказал газете "Московский комсомолец" заместитель командующего Космическими войсками Игорь Морозов.Радиолокационные станции "Воронеж" предназначены для обнаружения и распознавания баллистических ракет. Дальность действия РЛС превышает 4200 километров. Радары этот типа уже размещены в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, в Краснодарском и Красноярском крае, на Алтае.