В 2019 году спецслужбы предотвратили четыре террористических акта в крупных российских городах – Туле, Тамбове, Владимире и Воронеже, а также одно преступление террористической ..

В 2019 году спецслужбы предотвратили четыре террористических акта в крупных российских городах – Туле, Тамбове, Владимире и Воронеже, а также одно преступление террористической направленности. Об этом рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам безопасности в Центральной России.По словам государственного деятеля, в этому году силовики задержали 152 человека, подозреваемых в причастности к подготовке терактов. Секретарь Совбеза добавил, что все чаще в запрещенную деятельность вовлекаются мигранты, сообщает .