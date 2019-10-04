В Колпинском районе Санкт-Петербурга возник пожар на складе. Огонь распространился на всей площади одноэтажного металлического строения - 3,9 тысячи квадратных метров.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга возник пожар на складе. Огонь распространился на всей площади одноэтажного металлического строения — 3,9 тысячи квадратных метров.В результате возгорания произошло обрушение кровли на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности, сведений о пострадавших не поступало, передает ТАСС.Борьбу с огнем ведут 125 человек личного состава и 31 единица техники. По имеющимся данным, в складском помещении хранились пластиковые изделия.