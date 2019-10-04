Член Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес провела в Нью-Йорке посвященную проблемам современности встречу с молодыми активистами. Ради спасения планеты они предложили разбомбить Россию и начать поедать не только тела умерших, но и использовать в качестве пищи детей.

Член Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес провела в Нью-Йорке посвященную проблемам современности встречу с молодыми активистами. Ради спасения планеты они предложили разбомбить Россию и начать поедать не только тела умерших, но и использовать в качестве пищи детей.Пол соусом борьбы за сохранение природы активисты научились проталкивать самые разные, порой весьма противоречивые, инициативы. Борьба против атомной – самой экологически чистой – энергетики, лоббирование строительства новых химических заводов для производства "экокожи" и искусственного меха, призывы отказаться от привычного образа жизни ради иллюзорного сокращения вредных выбросов – все это звучит из уст неравнодушных "зеленых".Представление некоторых особо впечатлительных активистов об устройстве мира до степени смешения начинает походить на мировоззрение адептов апокалиптических сект. Так, одна из участниц встречи с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес в Нью-Йорке заявила, что до конца света из-за экологических проблем Земле осталось всего пара месяцев.При этом, настаивает девушка, се планы по спасению планеты отнимают слишком много времени и просто не успеют исправить ситуацию. Она же предлагает более радикальные меры. В их число вошел геноцид жителей России."Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей... Это большая проблема. Нам нужно есть детей!", – цитирует "" активистку. Ранее защитники природы призывали есть трупы умерших людей. Теперь в число того, что экоактивисты могут рассматривать в качестве приемлемой пищи, вошли и младенцы.Примечательно, что ни это, ни поданное как нечто само собой разумеющееся предложение по уничтожению целой страны вместе со всеми ее 146 миллионами жителей, слушателей молодой экологической активистки не возмутило и не смутило. Ей выключили микрофон только после того, как она сорвалась на крик.