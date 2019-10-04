Она посвящена внедрению новой системы мониторинга национальных задач, обозначенных президентом в прошлом году.

Как должен проходить мониторинг? Чем могут помочь друг другу контролирующие организации? От ответов на эти вопросы зависит эффективность реализации нацпроектов. Речь идет о трех направлениях: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Цели обозначены в мае 2018. Однако до сих пор нет единой системы контроля их реализации. Счетной палатой страны решено провести ряд сессий, на которые приглашены не только те, кто контролируют, но и те, кто отчитываются: представители исполнительных и законодательных органов власти. Цель - создание новых отношений этих сторон.Дмитрий Зайцев, аудитор Счётной палаты РФ: "Когда к тебе приходит не просто контролер, и не столько контролер, сколько действительно человек, который может помочь, проинтервьюировать, обобщить, сделать какое-то заключение, которое потом, опять-таки, положить на стол правительству, чтобы этот документ служил планом в дальнейших действиях."Очередную Сессию принимает Суздаль, встреча прошла в туристическом комплексе арт-отеле "Николаевский Посад". Среди спикеров не только представители региональных Счетных палат. Приглашение приняли активисты ОНФ, Владимирстат, ведущие вузы области. У каждого участника, говорят здесь, есть свои методы контроля нацпроектов: от доступа к информационным базам до волонтерского штаба. Объединение возможностей и опыта позволило бы перезагрузить существующий формат контроля до максимально результативного, уверены эксперты. Сегодня же нередко участники этого процесса в регионах даже не знакомы.Григорий Добромелов, Руководитель КGD Group: "Сейчас многие действуют по своей программе и никак не связаны друг с другом, никак не передают, не делятся информацией, опытом. Каждый варится в своем соку и поэтому не получается общего эффекта от работы."До конца года намечено еще несколько подобных встреч в разных субъектах страны. Отметим, при объединении усилий планируется сохранить индивидуальный подход к каждому региону.Кристина Иванова, "Вести-Владимир"