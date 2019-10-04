В Управление МВД Тулы поступил ряд заявлений о кражах лифтового оборудования. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность вора. Им оказался 16-летний подросток.

В Управление МВД Тулы поступил ряд заявлений о кражах лифтового оборудования. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность вора — им оказался 16-летний подросток.По данным следствия, юноша осуществлял кражи не из корыстных целей. Подросток увлекался механикой, именно потому ему захотелось собрать действующую модель лифта в домашних условиях. Для этого подозреваемый и воровал необходимые детали.Сам подросток признался в шести кражах плат управления лифтом с чердачных помещений многоквартирных домов. Кроме того, по словам подозреваемого, некоторые детали он воровал с целью проучить работодателя, который не выплатил ему зарплату. Подросток летом работал на монтаже лифта, но не получил за это денег. В качестве своего вознаграждения юноша решил забрать плату управления, чтобы наказать прораба, который не смог бы без данной детали сдать лифт в эксплуатацию.Как сообщается на сайте Управления МВД по Тульской области, в настоящее время проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств противоправных деяний подростка.