В Ленинградской области пьяная женщина упала с балкона пятого этажа и осталась жива. Инцидент произошел в Выборгском районе в минувший четверг, 3 октября. Об этом сообщает со ссылкой на ..

В Ленинградской области пьяная женщина упала с балкона пятого этажа и осталась жива. Инцидент произошел в Выборгском районе в минувший четверг, 3 октября. Об этом сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Как удалось установить следователям, накануне женщина вместе с сожителем навестила его отца. В квартире мужчины они устроили небольшое алкогольное застолье, после чего женщина ушла в комнату спать. Когда приятель разбудил ее, то она по ошибке вышла на балкон и упала.Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами. У женщины диагностировали перелом костей таза и ушиб головного мозга. По факту случившегося проводится проверка, передает