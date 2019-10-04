Музей архитектуры Золотого Кольца, круглые дома, реставрация памятников. Во Владимире сегодня подвели итоги профессионального конкурса архитекторов региона.

Музейархитектуры Золотого Кольца, круглые дома, реставрация памятников. Во Владимире сегодня подвели итоги профессионального конкурса архитекторов региона.О победителях - мэтрах и молодых -Мария Платанюк.Архитектура - лицо города. В юбилейном - 15-ом по счёту конкурсе профессионального мастерства архитекторы сумели удивить. На одной площадке - и мэтры, и те, кто делает первые шаги в строительном искусстве.Наталья Богатырёва, председательрегионального отделения Союза архитекторов России рассказывает об одном из проектов "молодых". Музей архитектуры Золотого кольца с разработкой набережной Клязьмы. Автор Анна Калашникова, руководитель - Александр Богаченко, доцент кафедры архитектуры ВлГУ. Отточена каждая деталь. Конкурс- это и обмен опытом. Возможность подняться на новую ступень.Наталья Богатырева, председатель Владимирского регионального отделенияСоюза архитекторов России: «Основное - это труд и творчество, и талант. Потому что архитектурная профессия - это многотрудная профессия. Ребята-архитекторы гораздо больше трудятся, чтобы получить диплом».Награды вручают и ведущим проектным институтам, и студентам. В конкурсе участвовали 40 проектных работ от 30 участников. Номинации: от территориального планирования и реставрации объектов культурного наследиядо проектов студенческих.Наталья Балеева, главный архитектор Владимирской области: «Они отнеслись очень скрупулезно самого проекта,у них есть и генеральный план, и ситуационная схема, и технико-экономические показатели».Навесные стеклянные панели, бетон, кирпич... Дом не будущего, настоящего. 19-летняя Екатерина Орехова и не думала, что пойдёт по "архитектурному пути". Мама - модельер, папа - дальнобойщик. Катя закончила строительный колледж, сейчас учится в Иванове.Сегодня завоевала сразу 2 награды. 1 место в номинации "Студенческий проект" за идею "Жилого комплекса в микрорайоне Веризино" и грамоту от Союза архитекторов России.Екатерина Орехова, победитель в номинации «Студенческий проект»: «Панорамный вид из окна, в квартирах предусмотрены балконы с панорамным видом. Такие дома уже строят. В Иваново я видела такие дома. А в столице можно сравнить, похожие - с Москва-сити».А команда областного проектно-изыскательского архитектурно-планировочного бюро под руководством Натальи Мигаль празднует победу в номинации "Реставрация". Первое место - за проект реставрации церкви Петра и Павла в Московской области, второе - за проект по "возрождению" каменных Торговых рядов в Юрьеве-Польском. Одной из главных его достопримечательностей. И это как раз тот случай, когда архитектор должен быть и историком.Ольга Пащенко, начальник отдела реставрации и охраны объектов культурного наследия: «Мне приходится делать немало исследовательской работы, которая включает в себя не только обмерные работы, поиск историко-архивных материалов, анализ всех этих материалов».Почётный гость церемонии - ветеран профессии Людмила Николаевна Зайцева. Член Союза архитекторов - с 1967-ого. Эти напутствия от Почётного архитектора России - тем, кто продолжаетдело сегодня.Людмила Зайцева, почетный архитектор России: «Архитектура - это высокое и трудное призвание. Берегите свой талант».Яркие, смелые... За этими идеями - бессонные ночи. И разумеется, каждый архитектор мечтает, чтобы эти проекты были не только на бумаге.Мария Платанюк, Александр Чернышёв "Вести-Владимир".