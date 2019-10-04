По версии следствия, фигурант организовал незаконный въезд в Россию четырех граждан Индии.

Как сообщалось ранее, летом текущего года сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району в результате проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий с коллегами из УВМ УМВД России по Владимирской области обнаружили в одном из сел деревянные постройки, в которых проживали граждане одной из стран Южной Азии.В рамках проверки полицейские установили, что большая часть граждан находилась на территории России в нарушение режима пребывания.По факту организации незаконной миграции следователями ОМВД России по Юрьев-Польскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ.В ходе оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемого, 55-летнего местного жителя.По версии следствия, фигурант организовал незаконный въезд в Россию четырех граждан Индии в возрасте от 21 до 30 лет, которые в дальнейшем осуществляли трудовую деятельность на одном из сельхозпредприятий, не имея соответствующих документов.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.