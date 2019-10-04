Несколько лет они обворовывали дома, а затем сжигали их

Юрьев-Польский районный суд вынес приговор двум братьям, обвиняемым в поджогах. Одному из них назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы, другому - 4 года и 8 месяцев, сообщает прокуратура по Владимирской области.Судом было установлено, что ранее судимые за аналогичные преступления братья не имели ни места жительства, ни заработка. Несколько лет они проникали в чужие дома, совершали кражи, а после, чтобы скрыть улики, сжигали их. Суммарно семи потерпевшим они принесли ущерб более чем в 1 млн рублей.Осужденные не признали свою вину, заявив, что сотрудники полиции давили на них, однако суд опроверг это заявление.