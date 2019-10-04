Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец принял участие в торжественной церемонии открытия памятника ...

Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец принял участие в торжественной церемонии открытия памятника сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.Открытие памятника прошло на юго-востоке Москвы на территории Управления внутренних дел.В сопровождении почетного караула и всего личного состава ведущий церемонии помощник начальника УВД подполковник внутренней службы Борис Качанов сказал вступительное слово. Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец поблагодарил руководство УВД по ЮВАО за инициативу по воздвижению памятника, как символа вечной памяти ушедшим сотрудникам.Начальник УВД генерал-майор полиции Сергей Карпов отметил: «В знак уважения к героизму полицейских мы открываем этот памятник, чтобы каждый нынешний сотрудник помнил отвагу тех, кто с честью нес службу в органах внутренних дел, но кого уже с нами нет».На памятной церемонии также присутствовали вдовы погибших сотрудников, представители префектуры, религиозных и общественных объединений.В списке погибших сотрудников по Юго-Восточному округу числятся 10 человек. Они ушли, оберегая людей, их покой и жизнь. После возложения цветов к вечному огню под торжественный марш почетного оркестра ГУ МВД строем прошли полицейские.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18