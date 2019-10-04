В Белом доме надеются, что с 1 декабря в регионе не станет стихийных свалок

У двух из трех зон во Владимирской области уже есть региональные операторы, 8 октября станет известно, кто будет вывозить мусор из зоны №2, в состав которой входит город Владимир. Об этом 3 октября на совещании в Белом Доме сообщил глава региона Владимир Сипягин.По словам губернатора, все отборы регоператоров проходили максимально открыто. В Белом доме надеются, что как только 1 декабря реформа вступит в силу, в регионе не станет стихийных свалок. А таких в первом полугодии 2019 было выявлено аж 1267.Каждый домовладелец должен будет заключать контракт с регоператором. Тоже самое касается и жителей многоквартирных домов. Они могут как договориться с оператором напрямую, так и поручить это дело своей управляющей компании.Теперь властям необходимо выбрать места сбора мусора, а также обустроить их контейнерами, предоставленными операторами.