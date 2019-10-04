Второй социальный эксперимент создателей магазина на доверии провалился.

Второй социальный эксперимент создателей магазина на доверии провалился. На этот раз владимирцам предложили заплатить за товар, который был выставлен без продавца, столько, сколько позволит совесть. По словам организатора акции Леонида Владимирского, совесть победила халява."Итоги неутешительные. У нас забрали больше половины товаров, ничего за них не заплатив. В основном товар брали молодые люди. Люди не совсем понимают, что бесплатного ничего не существует, и всё должно оплачиваться. Пресловутая халява - пережиток Советского Союза - перекочевал и к нам. Кражей это сложно назвать, потому что мы сами сказали, что за товар вы платите столько, сколько позволит совесть. Кому-то совесть позволяла не платить ничего. Ничего это тоже цена."Подводя итоги двух акций, можно сделать вывод, что владимирцы честные, но не очень совестливые."Радио России-Владимир"