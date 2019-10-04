За неделю было составлено 17 протоколов

В конце сентября во Владимирской области прошла операция «Оружие», подготовленная УМВД России по Владимирской области. В ходе операции выявили 22 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия.Сотрудники полиции за 5 дней изъяли 29 различных видов огнестрельного и 5 видов холодного оружия, более полутора килограмм взрывчатых веществ и свыше 270 боеприпасов различного калибра.В общей сумме было выявлено 22 преступления, на нарушителей составлены административные протоколы. Одним из них стал житель Гусь-Хрустального, у которого дома нашли переделанное оружие, боеприпасы и вещества, которые сейчас проходят проверку.