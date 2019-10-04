Продукты нашего региона будут представлены на гастрономическом фестивале, который проходит в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень"

Молоко, сметану, сыр и колбасу с сосисками из Владимирской области с сегодняшнего дня можно купить на Красной площади в Москве. В столице открывается гастрономический фестиваль. Он проходит в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень". С 4 по 13 октября на главной площади страны появится поле с колосящимися злаками, сад с деревьями и ягодами, пастбище с деревянными скульптурами животных, пасека с настоящими ульями и мельница.Наш регион на этом фестивале представят Суздальский молочный завод, компания «Сэр (сыр) Джон» и «Владимирский стандарт»."Радио Россия-Владимир"