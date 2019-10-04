На форуме обсуждаются ключевые проблемы становления и развития семейно-нравственных и духовных ценностей молодежи

Он проводится впервые. Его организатор Владимирский госуниверситет. Форум организован при поддержке Федерального агентства по делам молодежи России. На него собрались 950 участников из 62 регионов России.Форум-уникальная диалоговая площадка. На нем обсуждаются ключевые проблемы становления и развития семейно-нравственных и духовных ценностей молодежи. Его цель- привлечь внимание общественности и органов власти к кризисным явлениям в демографической среде, а также для позиционирования семьи как основополагающего социального института в общественном сознании. Среди участников форума Николай Малофеев - вице-президент Российской академии образования, Артур Реан - член Экспертного совета Комитета по делам семьи Госдумы, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ, организатор форума: "В нашем университете есть большой опыт проведения форумов, поэтому был выбран наш университет. Тем более, что в нашем университете обучается очень много молодежи, более 20 тысяч студентов и где, если не у нас!.. У нас работает несколько интерактивных площадок. Площадки на форуме будут работать сегодня и завтра, будут обсуждаться вопросы, и особое внимание будет уделяться вопросам традиционных семейных ценностей. Безусловно, для семьи общественное пространство и информационное пространство тоже будут интересны."Вера Куликова