Строительство должно закончиться к 2021 году

Во Владимире в микрорайоне 8-ЮЗ в начале октября началось возведение «Храма новомучеников и исповедников владимирских». Помимо церкви на 200 человек там планируют построить воскресную школу и православный детский сад.Мэрия выдала разрешение на строительство до 2021 года, после чего земля перейдет в собственность РПЦ. Идея построить храм на улице 3-ей Кольцевой живет уже несколько лет. По мнению представителей владимирской епархии, жители того района находятся далеко от Казанской церкви, которая часто бывает переполнена.