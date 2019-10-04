Прекращено уголовное дело в отношении Алексея Мигачева с формулировкой «за истечением срока давности ».

Во Владимире региональное управление Следственного комитета РФ прекратило уголовное дело в отношении бывшего директора регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды Алексея Мигачева с формулировкой «за истечением срока давности». Напомним, ему было предъявлено обвинение в халатности.По версии следствия, департаментом природопользования и охраны окружающей среды коммерческой фирме было выдано свидетельство об установлении факта открытия месторождения, а в последующем - лицензия на право проведения изыскательских работ и добычи общераспространенных полезных ископаемых на открытом месторождении на участке «Астафьево» Александровского района. При этом, в нарушение действующего законодательства, лицензия выдана без проведения аукциона, что повлекло не поступление в бюджет денежных средств в сумме более 40 миллионов рублей.