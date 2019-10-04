В Гороховце вынесли приговор монтажнику предприятия «Спектра». Он признан виновным в гибели и причинении тяжкого вреда здоровью нескольким рабочим.

В Гороховце вынесли приговор монтажнику предприятия «Спектра». Он признан виновным в гибели и причинении тяжкого вреда здоровью нескольким рабочим. Сообщили сегодня в региональном Следкоме.Трагедия произошла 5 марта в цехе филиала ООО «Русджам» Стеклотара Холдинг». Работники выполняли комплекс строительно-монтажных работ. В помещении бытовки на временном хранении находилась канистра с растворителем «Уайт-спирит». Монтажник, намереваясь закурить, нажал на кнопку поджига газовой зажигалки, в результате чего произошло возгорание, от которого произошло воспламенение паров растворителя и в помещение возник пожар. Сам виновник пожара и еще двое членов бригады выбежали из бытовки. В результате быстрого распространения огня четверо других мужчин не смогли покинуть помещение. Пострадавших в тот же день госпитализировали в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Несмотря на оказанную квалифицированную помощь 7 марта 32-летний пострадавший, получивший ожоги 88% поверхности тела, скончался в клинике. От ожогов 60% тела через месяц умер второй 22-летний пациент. Еще двое потерпевших 21 и 25 лет после лечения выписаны из клиники. Раскаиваясь в содеянном, виновник пожара принес искренние извинения родным погибших друзей. По мере возможностей оказывает помощь их семьям. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.