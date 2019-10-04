На это указал губернаторам четырех регионов секретарь Совбеза России Николай Патрушев, сообщают РИА новости

На это указал губернаторам четырех регионов секретарь Совбеза России Николай Патрушев, сообщают РИА новости. Речь идет о Владимирской, Тульской, Воронежской и Тамбовской областях, в которых в этом году силовики предотвратили теракты.Напомним, в мае в городе Кольчугино , в их доме было обнаружен самодельное взрывное устройство с телефоном в качестве детонатора. На совещании по вопросам безопасности Патрушев заявил, что 11 процентов мест массового пребывания людей в ЦФО не обследовали на предмет защищенности от терроризма, а 22 процента не получили паспорта безопасности. Секретарь призвал местные власти найти деньги, чтобы защитить уязвимые объекты.