Пресечено 2 случая незаконного сброса сточных вод в реку - это управляющая компания и ТСЖ многоквартирных домов

Департамент природопользования области провел административное расследование и установил, что ответственное юридическое лицо – управляющая компания дома №2-а по улице Вознесенской в селе Сновицы допускает сброс сточных вод, не подвергшихся очистке, в реку.Кроме того, при осмотре территории около многоквартирных жилых домов №24а и 24б на улице Вороновой и №1а по улице Футбольное поле выяснилось, что в реку сбрасываются еще и сточные воды, прошедшие очистку. Но ТСЖ, сбрасывающее стоки, не имеет необходимых для этого правоустанавливающих документов.«Виновные лица были привлечены к административной ответственности, и по каждому нарушению наложен штраф. Во втором случае товарищество собственников жилья должно закрепить право пользования водным объектом, чтобы узаконить свою систему водоотведения. В любом случае права одних граждан не должны нарушать права других, и тем более это не должно приводить к экологическим нарушениям», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Анатолий Земцов.