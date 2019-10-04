Как эффективнее использовать материнский капитал? Решить земельный вопрос или получить солидную скидку при покупке жилья.

Как эффективнее использовать материнский капитал? Решить земельный вопрос или получить солидную скидку при покупке жилья. Выставка "Недвижимость-2019"- это в первую очередь возможность получить лучшее предложение при значительной экономии времени.Альберт Ходкевич, гость выставки, почетный строитель земли Владимирской: "Яркие личности, просто идешь и удивляешься, просто здесь в моем возрасте можно потеряться, столько здесь интересного и замечательного."На выставке представлены более 30 лидеров владимирского рынка недвижимости. Это ведущие застройщики, риэлторские агентства, а также кредитные и страховые организации. Общение - напрямую, без посредников.Сергей Киселев, генеральный директор Владимирского ипотечного фонда: "Конечные потребители нашего продукта они будут иметь значительно более высокий уровень защиты от недобросовестных застройщиков, нежели это было до сих пор."Организаторы "Недвижимости-2019" приготовили потенциальным покупателям и участникам большое количество сюрпризов, среди которых розыгрыш смартфона Honor X8. Также различные тренинги и круглый стол на тему "Настоящее и будущее рынка недвижимости", посвященный изменениям строительного законодательстваАндрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Это интересно, интересно общение, интересно и для жителей, интересно для самих застройщиков и всех, кто рядом с этим процессом - и строители, и отделочники. Здесь каждый может найти свой интерес."Выставка "Недвижимость-2019" продлится всего 2 дня, но организаторы планируют проводить ее как можно чаще. Строительный рынок Владимира активно развивается, по прогнозам специалистов к концу года будет сдано около 200 тысяч квадратных метров жилья.Александр Сыпченко, Александр Голубев, Вести Владимир