1 декабря должно стать водоразделом в мусорной теме. Во Всероссийскую реформу 33 регион вступает с опозданием на год. Что ждет жителей области?

1 декабря должно стать водоразделом в мусорной теме. Во Всероссийскую реформу 33 регион вступает с опозданием на год. Что ждет жителей области?Мария Новоселова, директор департамента цен и тарифов администрации Владимирской области: "На текущий момент называть какие-либо тарифные ставки я не буду, тарифная кампания не закончилась - это преждевременно."Насколько увеличатся суммы в квитанциях - непонятно. По одной территории, обещает Новоселова, сумма не выйдет за сто рублей с человека в месяц. Сильнее всего ощутят финансовое бремя реформы многодетные семьи и малоимущие. Почти 140 тысяч человек. Какие субсидии им положены? Есть ли деньги в бюджете - вопрос открыт. Нормативы будут различаться для частных и многоквартирных домов, а также для городского и сельского населения. И все же - в реформу регион "войдет плавно" цитируем губернатора Владимира Сипягина. Данные прокуратуры области не столь оптимистичны.Ольга Коткова, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Владимирской области: "Когда наши прокуроры провели большую проверку, оказалось, что в принципе ряд муниципалитетов владимирской области просто оказался не готов."Сейчас в регионе загрязнено 49 гектаров земли, это 60 тысяч кубометров нелегального мусора. На особом контроле - Гусь -Хрустальный. Никулинская свалка закрыта, а вывозить мусор регоператор собирается в Муром. Отдельная тема - московские дачники. Их вообще никто не считал. Договоры с СНТ на вывоз мусора также не заключены. Цивилизованным сбором мусора на сегодня не охвачено 44 % сел и деревень. Нет контейнерных площадок, своевременного вывоза отходов. Это основной источник несанкционированных свалок, их в области более 1200. Устранили за этот год - меньше половины. Кстати, станет ли мусора меньше - тоже вопрос. Так как регоператоры сосредоточатся только на коммунальных отходах.Александр Байер, врио первого заместителя губернатора Владимирской области: "Мы не говорим о твердом строительном отходе - пока, мы не говорим о твердом промышленном отходе - пока, и даже не говорим о специальых медицинских отходах и т. п. Придет время, может быть и об этих вещах мы поговорим."Но самое главное, чего ждать от мусорной реформы, не знают люди. Элементарный опрос на улицах это подтверждает.- Что Вы знаете о мусорной реформе ?- Ничего не знаю.- Ну, мусор вывозят не особо часто, скапливается, а так ничего сказать не могу.-Что вы знаете о мусорной реформе?- Ничего не знаю.- Безобразие, мусор, грязь, Белоруссию возьмите - в день три раза убирают, а здесь - мусорный свалка!Чтобы люди понимали, за что платят, один из регоператоров обещает заниматься просветительской работой. Всего в регионе будут работать три оператора. Один еще не определен. Его должны выбрать до 8 октября. Сроки поджимают. Говорить, что область к реформе готова не приходится, но и отложить ее еще на год уже не получится.Екатерина Гусева, Ольга Павловская, Александр Парфенов. "Вести-Владимир"