Экс-участница Дома-2 призналась, что является хищницей. Алена Водонаева заявила в Инстаграм, что не может отказаться от животной пищи в своем рационе.

Экс-участница "Дома-2" призналась, что является хищницей.Алена Водонаева заявила в Инстаграм, что не может отказаться от животной пищи всвоем рационе.Телеведущая рассказала,что для того, чтобы отведать мясо, она специально ездит в полюбившиесярестораны. Такие заведения общественного питания она отбирает очень тщательно.Блогер даже проверяет, как содержалось животное до того, как попасть к ней настол."И да, я ем мясо. Хищник. Ничего немогу с собой поделать. И еще, можно вопрос (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). Тупой, но это для моей личнойстатистики. Хочу посмотреть кого у меня тут больше. Вы хищник или травоядное?",– поинтересовалась у фолловеров Алена Водонаева. Поклонники живо откликнулись вкомментариях.Материал дополняется