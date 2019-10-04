Экс-участница Дома-2 призналась, что является хищницей.
Алена Водонаева заявила в Инстаграм, что не может отказаться от животной пищи в
своем рационе.
Экс-участница "Дома-2" призналась, что является хищницей.
Алена Водонаева заявила в Инстаграм, что не может отказаться от животной пищи в
своем рационе.
Телеведущая рассказала,
что для того, чтобы отведать мясо, она специально ездит в полюбившиеся
рестораны. Такие заведения общественного питания она отбирает очень тщательно.
Блогер даже проверяет, как содержалось животное до того, как попасть к ней на
стол.
"И да, я ем мясо. Хищник. Ничего не
могу с собой поделать. И еще, можно вопрос (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). Тупой, но это для моей личной
статистики. Хочу посмотреть кого у меня тут больше. Вы хищник или травоядное?",
– поинтересовалась у фолловеров Алена Водонаева. Поклонники живо откликнулись в
комментариях.
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