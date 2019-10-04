В новом сезоне на новый уровень выходит проект Московское долголетие. Впервые ведущие ВУЗы столицы приготовили для слушателей 225 уникальных программ — от языковых практик и освоения основ бизнеса до курсов сомелье и ландшафтного дизайна. Участниками уже стали десятки тысяч московских пенсионеров.

В новом сезоне на новый уровень выходит проект "Московское долголетие". Впервые ведущие ВУЗы столицы приготовили для слушателей 225 уникальных программ — от языковых практик и освоения основ бизнеса до курсов сомелье и ландшафтного дизайна. Ажиотаж невероятный! Участниками уже стали десятки тысяч московских пенсионеров. Кто на девятом десятке осваивает новые профессии, встает на пуанты в 70 и покоряет трибуны в форме чирлидера в 60?Единственная в России команда черлидерш, чей средний возраст 60+, этой осенью ворвалась в общественное пространство столицы с напором эскадрона амазонок, произведя фурор на городских мероприятиях. Коллектив Star Dance (танцующие звезды) запрещают называть себя бабушками."Так, как мы участники "Московского долголетия", молодые пенсионеры, мы хотим быть в ногу с молодежью. Мы поддерживали марафонцев на Воробьевых горах и порвали трибуны", — поделилась Татьяна Подкосова."Мы хотим выйти на международный уровень, ведь и там есть такие же женщины элегантного возраста. Например, поехать в Сиэтл, Лос-Анджелес", — рассказала еще одна участница коллектива Татьяна Анкудинова.Музыка их связала — бывших педагогов, инженеров, экономистов."Для меня это было открытие. Самое главное, что они так хотят, они эмоционально заряжены, они активны, они готовы работать", — прокомментировала чемпионка Москвы и Московской области по фитнесу Наталья Сербинова.Бесплатные курсы в рамках программы "Московское долголетие" едва успевают принять всех желающих. Триада кухня-телевизор-лавочка у подъезда больше не про московских пенсионерок."Я ходила на рисование, маслом рисовала. Теперь я хожу на тестопластику, на лечебную гимнастику и на английский язык", — поделилась Софья Жаркова. 91-летняя ветеран Великой Отечественной войны Софья Жаркова решила освоить еще и профессию гримера в театральном техникуме."Это не только театральный грим, мы не ограничиваемся такой узкой специализацией, мы занимаемся и макияжем, и гримом, и массажем лица", — рассказала преподаватель театрального колледжа Надежда Митохина.А пока одни с удовольствием наносят голливудский макияж, другие усердно отрабатывают балетные па. Вряд ли они выйдут на сцену Большого. Но это и не важно, ведь у балетного станка уже осуществились чьи-то детские мечты."Когда появилось наше долголетие, то предоставились очень интересные возможности — я стала танцевать. Слава Богу, дети выросли. Также я стала рисовать и еще решила освоить курсы сомелье, почему бы не попробовать? Это же такая древняя профессия", — поделилась Виктория Арсеньева.И вот авиаконструктор на пенсии Виктория Арсеньева учится правильно декантировать розовое шампанское в аудитории Московского университета пищевых производств. Дальше по расписанию — йога. Непонятно, как они все успевают?..