Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа госпитализирован с диагнозом острый гастроэнтерит. 27-летний футболист не сможет принять участие в ближайших матчах королевского клуба.

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа госпитализирован с диагнозом острый гастроэнтерит. 27-летний футболист не сможет принять участие в ближайших матчах "королевского клуба".В матче Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге" Куртуа допустил две грубых ошибки, обернувшихся голами. Тренер Зинедин Зидан заменил Тибо в перерыве. Но как выяснилось, причиной замены стала не слабая игра, а острая боль в желудке. После игры вратарь не смог вести автомобиль.На следующий день после матча бельгиец был госпитализирован с диалоговом "острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом". Сообщения о приступах тревоги у вратаря не соответствуют действительности.