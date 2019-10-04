В Белоруссии все чаще говорят об уходе президента Александра Лукашенко. В августе главе государства исполнилось 65 лет, а недавно журналисты сообщили о проблемах со здоровьем Батьки. Несмотря на всю серьезность ситуации, Лукашенко вынужден терпеть, заявил лидер оппозиционного Белорусского национального конгресса Николай Статкевич.
В Белоруссии все чаще говорят об уходе президента Александра Лукашенко. В августе главе государства исполнилось 65 лет, а недавно журналисты сообщили о проблемах со здоровьем Батьки. Несмотря на всю серьезность ситуации, Лукашенко вынужден терпеть, заявил лидер оппозиционного Белорусского национального конгресса Николай Статкевич.
В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в
ноябре, политик активно ездит по белорусским городам и выступает со своей
программой. По словам Статкевича, горожане еще долго обсуждают его выступления.
"То, что мы делаем – это терапия страха", – цитирует его портал
Charter97.org.
Статкевич со своими активистами провели встречи с населением
16 городов. Белорусские власти, уверен он, боятся вступать с ним в
противостояние. Предвыборную кампанию политик рассматривает как возможность
"расшевелить" общество, донести до него свои идеи и критику
руководства страны.
"Мы сейчас реально будоражим провинцию, но Лукашенко терпит. Ситуация такая, что вынужден терпеть", – рассказал Статкевич.
Разговоры о скором уходе президента Белоруссии начались в
прошлом году. Сам как-то связал свою отставку со здоровьем: дескать,
если состояние не позволит исполнять президентские обязанности, то он даст
дорогу молодым.
Для своих лет Лукашенко выглядит хорошо, но внешность, как
известно, обманчива. Журналисты портала UDF.by напомнили, что в свое время
президент мелькнул перед объективами телекамер в очках. Есть проблемы и с
коленями: по признанию Лукашенко, в 1990-е годы он получил травму, играя в
футбол.
Рискует здоровьем белорусский лидер и на льду. Одна из игр в
хоккей закончилась травмой лица. "Так лоб рассекли клюшкой ― шесть швов
наложили", – откровенничал .