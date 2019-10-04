В Белоруссии все чаще говорят об уходе президента Александра Лукашенко. В августе главе государства исполнилось 65 лет, а недавно журналисты сообщили о проблемах со здоровьем Батьки. Несмотря на всю серьезность ситуации, Лукашенко вынужден терпеть, заявил лидер оппозиционного Белорусского национального конгресса Николай Статкевич.

В Белоруссии все чаще говорят об уходе президента Александра Лукашенко. В августе главе государства исполнилось 65 лет, а недавно журналисты сообщили о проблемах со здоровьем Батьки. Несмотря на всю серьезность ситуации, Лукашенко вынужден терпеть, заявил лидер оппозиционного Белорусского национального конгресса Николай Статкевич.В преддверии парламентских выборов, которые пройдут вноябре, политик активно ездит по белорусским городам и выступает со своейпрограммой. По словам Статкевича, горожане еще долго обсуждают его выступления."То, что мы делаем – это терапия страха", – цитирует его порталCharter97.org.Статкевич со своими активистами провели встречи с населением16 городов. Белорусские власти, уверен он, боятся вступать с ним впротивостояние. Предвыборную кампанию политик рассматривает как возможность"расшевелить" общество, донести до него свои идеи и критикуруководства страны."Мы сейчас реально будоражим провинцию, но Лукашенко терпит. Ситуация такая, что вынужден терпеть", – рассказал Статкевич.Разговоры о скором уходе президента Белоруссии начались впрошлом году. Сам как-то связал свою отставку со здоровьем: дескать,если состояние не позволит исполнять президентские обязанности, то он дастдорогу молодым.Для своих лет Лукашенко выглядит хорошо, но внешность, какизвестно, обманчива. Журналисты портала UDF.by напомнили, что в свое времяпрезидент мелькнул перед объективами телекамер в очках. Есть проблемы и сколенями: по признанию Лукашенко, в 1990-е годы он получил травму, играя вфутбол.Рискует здоровьем белорусский лидер и на льду. Одна из игр вхоккей закончилась травмой лица. "Так лоб рассекли клюшкой ― шесть швовналожили", – откровенничал .