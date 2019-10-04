На II форуме регионов Украины и Белоруссии, который состоялся в Житомире, весь день на арене выступали Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. У политиков нашлось чем удивить и рассмешить зрителей.

На II форуме регионов Украины и Белоруссии, который состоялся в Житомире, весь день на арене выступали Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. У политиков нашлось чем удивить и рассмешить зрителей.Настоящий пример сочетания вежливости и принципиальности на II форуме регионов Украины и Белоруссии продемонстрировал украинский лидер Владимир Зеленский. Поводом стала оговорка, которую допустил его белорусский коллега Александр Лукашенко."Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России...", – явно имея ввиду Украину обратился Лукашенко к Зеленскому. Тот не стал прерывать своего собеседника и дождался, когда он закончит свою мысль. Несмотря на то, что все поняли, что речь идет об оговорке, президент Украины на всякий случай все же уточнил: "Украины, Александр Григорьевич"."Я испугался, думал, неужели "Владимир Владимирович" сказал", – отшутился Лукашенко. "Слава богу, нет", – заключил Зеленский.Этот эпизод оказался не единственным, над которым можно было посмеяться зрителям. Ранее Владимир Зеленский, после своего выступления, налил себе и Александру Лукашенко воды в стаканы. Под слова выступающей о достигнутых двумя странами договоренностях президенты чокнулись и выпили."И за это мы пьем водичку", – объяснил Владимир Зеленский. "Что поставили, то и пьем", – вторил ему Александр Лукашенко. Зрительный зал смеялся и был в восторге.