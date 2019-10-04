Журналист Кирилл Вышинский поблагодарил президента России Владимира Путина за хороший выбор уполномоченного по правам человека и те усилия, которые Москва предприняла для его освобождения и возвращения из Украины в Россию. Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба Валдай в Сочи 3 октября.

Журналист Кирилл Вышинский поблагодарил президента России Владимира Путина за хороший выбор уполномоченного по правам человека и те усилия, которые Москва предприняла для его освобождения и возвращения из Украины в Россию. Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи 3 октября.Это был короткий разговор, пояснил Вышинский. Руководитель портала РИА Новости Украина поблагодарил не только самого Владимира Путина и Татьяну Москалькову, но и МИД, вице-премьера Дмитрия Козака, всех, кто в этом участвовал. "Больше говорил я, чем президент", — цитирует Вышинского РИА Новости.Путин поинтересовался в ответ у Вышинского насколько комфортно тот чувствует себя в России, поинтересовался его дальнейшими планами.Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналиста с российским и украинским гражданством обвинили в госизмене и поддержке республик Донбасса. Статья об госизмеен подразумевает на Украине до 15 лет лишения свободы. Арест Вышинскому продлевался восемь раз.Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", все это время подчеркивал президент России Владимир Путин. Глава российского государства назвал ситуацию с Вышинским беспрецедентной.Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года. 7 сентября он смог вернуться в Россию.