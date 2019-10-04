В Москве стартует большой гастрономический фестиваль Золотая осень. В этом году впервые фестивальная ярмарка работает на Красной площади. Те, кому холодно на улице, могут погреться на квесте по оранжереям или на выставке живых бабочек. А можно отправиться в легендарный театр Образцова на международный кукольный праздник. Что еще приготовила афиша выходных?

В Москве стартует большой гастрономический фестиваль "Золотая осень". В этом году впервые фестивальная ярмарка работает на Красной площади. Те, кому холодно на улице, могут погреться на квесте по оранжереям или на выставке живых бабочек. А можно отправиться в легендарный театр Образцова на международный кукольный праздник. Что еще приготовила афиша выходных?Синоптики говорят, что климатическая осень пришла к нам окончательно — впереди похолодание и дожди. Но не все так грустно: с сегодняшнего дня в столице еще и "Золотая осень" — крупнейший гастрономический фестиваль. Красная площадь в этом году впервые стала одной из фестивальных площадок.Здесь можно поучаствовать в гонках на тракторах, купить на фермерском рынке ягоды, грибы, домашние сыры и самые настоящие деликатесы — черноморскую ставриду, сибирского осетра, икру и мясо рапанов. Площадки фестиваля есть в центре столицы и во всех районах. На "Площади Революции" учат готовить осенние блюда и согревающие напитки, на Святоозерской улице учат печь хлеб и вязать, а на Городецкой — средневековая Европа с настоящими рыцарскими пирами.В выходные будет холодно, но только не в "Аптекарском огороде": завтра там бесплатные квесты по оранжереям.В Дарвиновском музее отмечают Всемирный день животных: посетителям разрешат взять в руки живых бабочек, жуков-палочников и даже гигантских мадагаскарских тараканов.В Историческом музее теперь тоже можно дотрагиваться до экспонатов. Монеты, книги, украшения — на выставке "Трогательная история" представлены тактильные копии экспонатов главной коллекции музея.В Театре Образцова — международный кукольный фестиваль. На открытии — спектакль из Бразилии "Остров сокровищ". А сразу после него, в 15:00 — кукольный парад по Садовому кольцу.И завтра же традиционное закрытие мотосезона — старт возле байк-центра на Нижних Мневниках. По окончании, в 10 вечера — салют, захватывающее мотошоу и рок-концерт.А в воскресенье — полумарафон "Моя столица", в котором могут принять участие все желающие. Дистанции для любого возраста и любого уровня подготовки — от 300 метров до 21 километра. Начало — в 10 утра на Университетской площади.