Хейзел Борис в настоящее время является президентом Placemakers USA и генеральным директором Placemakers Canada. В ее порфолио – множество проектов, которые связаны с развитием городского пространства по всему миру.

Хейзел работала со многими муниципальными проектами в США. Она консультировала девелоперов и правительство по поводу зонирования территории. Например, как создать смешенные зоны для устойчивого развития города, где должны располагаться места для прогулок и общественные пространства. Хейзел также участвовала в разработке комплексной программы благоустройства для Саратова, Калининграда и Владивостока.В рамках форума ∎Среда для жизни: города∎, который прошел в Великом Новгороде, редакция 33Live.Ru Недвижимость поговорила с Хейзл Борис о внедрении новых регламентов городского планирования и проектах Placemakers в России.- Хейзел, у вас такое богатое портфолио: вы занимались проектами в области развития территорий по всему миру, знаете различные международные подходы к городскому планированию. Какие из них вы считаете наиболее эффективными?Я думаю, что наиболее актуальный и эффективный подход к градостроительству - это объемно-пространственный регламент. Речь идет о том, например, как должна выглядеть застройка, ее допустимая высота, как она вписывается в городскую среду.В прошлом мы составляли планы стратегического развития и даже генпланы развития наших кварталов и городов. Но все это касалось больше планировочных решений и городского дизайна, а не столько законодательства в сфере землепользования и зонирования. Сегодня мы говорим правильные слова, рисуем правильные схемы, но законы о землепользовании их не подкрепляют.Объемно-пространственный регламент (ОПР) – это градостроительный регламент, который устанавливает детальные требования к характеристикам застройки и ее взаимодействию с городскими открытыми пространствами. Он позволяет решить проблему благоустройства, сохранения исторического центра, зеленых пространств и т д. ОПР называют еще градостроительным фундаментом развития города.Самое актуальное и важное из того, что происходит сегодня, это приведение закона о землепользовании в соответствие с планами развития города. То, что вы делаете с российскими федеральными стандартами по объемно-пространственному регламенту, очень вдохновляет. Ни одна другая страна в мире не делает это с такой строгостью.Поэтому сегодня российский город может принять объемно-пространственные регламенты, затем изменить их, сделать поправки для своего города и принять в качестве своей собственной законодательной базы. Это очень впечатляет, и, безусловно, будет иметь огромное значение для России.- Насколько российский подход отличается того, который реализуется в США?У нас нет такого уровня федеральной поддержки градостроительства. Нет федеральных стандартов, которые были бы так четко сформулированы. Большая часть нашего планирования землепользования происходит на уровне города или района. Местные органы власти в большей степени отвечают за создание своих собственных парадигм планирования, а на национальном уровне они оказывают поддержку в таких сферах, как транспорт и доступное жилье. Но они не контролируют столь тщательно процессы регламентов. Так что вам очень повезло.- Как вы думаете, могут ли российские регламенты, инструменты и решения быть полезны в других странах?Конечно. То, что вы делаете в России, в отношении ваших федеральных стандартов, может быть использовано и в других городах и странах. Конечно, есть и стандарты, которые сложно переложить на другие локации. Потому что они привязаны к типичным российским городским и пригородным моделям развития, существующим сегодня. Эту часть федерального стандарта нельзя применять к другой стране, потому что учтены типично русские реалии. Однако сами методологии, с помощью которых были созданы эти стандарты, могут также использовать другие страны.При внедрении новых стандартов развития территории, наверняка есть жалобы со стороны противников прогресса. Какие претензии являются самыми распространенными – с чем больше всего не согласны строители, архитекторы?Пожалуй, самая большая жалоба, которую мы слышим: регламенты очень сложные. Однако когда все архитекторы начинают одинаково кодифицировать проекты, потом можно легко кодифицировать любой участок, постройку и привязать её к заданному городу. Соответствие между реальным кодом и реальной стратегией развития района, между принципами, которые вы пытаетесь реализовать — это важный аспект, как и архитектурный код города в целом.Другая жалоба, которую мы слышим, что город пытается, как-то себя закупорить, а не работает с рынком.- Могли бы вы рассказать о проектах Placemakers в Саратове и Калининграде? Насколько сложно было взаимодействовать с культурными кодами этих городов, понять местные подходы и специфику?Наша команда как в Саратове, так и Калининграде, работала с обеими формами объемно-пространственного регламента из КБ Стрелка. И обе команды потрясли нас строгостью своего подхода к анализу городской среды, экономическим и пространственным анализом – то, что формирует в первую очередь эти города. Это очень важно. Потому что прежде чем написать какой-то документ, сформировать стандарт, нужно детально проанализировать ситуацию. Нередко мы, архитекторы и градостроители, можем неосознанно усложнить эти стандарты, а не упростить.Поэтому, на мой взгляд, одним из главных преимуществ КБ Стрелка, с одной стороны, заключалось в том, чтобы сохранять простоту, насколько это возможно. С другой стороны, создать комплексное урегулирование территории с помощью регламентов – помочь всем районам получить развитие: развитым и развивающимся. Для наших стандартов важна способность к управлению вне зависимости от того, на каком этапе развития находится сам район.- Какой, по вашему мнению, сегодня самый важный навык для архитектора? Можно ли научить команду, привыкшую работать по одним видам регламентов, м новым решениям?Это очень хороший вопрос. Определенно, людей можно научить, как понимать новые тренды. Вообще существующая тенденция развития городских пространств появилась достаточно давно. Но только с середины 80-х годов прошлого столетия она получила развитие, и сегодня стала действительно набирать обороты.Обучение людей очень важно на всех этапах принятия стандартов. Архитекторы и дизайнеры должны понимать, что они имеют непосредственное отношение к формированию городской среды. Это значит, что каждый человек, который участвует в этом процессе, должен постоянно совершенствоваться, осваивать новые инструменты, наращивать свой потенциал. Потому что от него, как и от других, зависит конечный результат. Я думаю, что это лучший способ, чтобы поупражняться в этом.Еще один совет, который я хотела бы дать – учиться у других городов, смотреть, какой путь они прошли в формировании городского пространства, какие уроки извлекли. Около 13 лет назад я организовала сайт Codestudy.org, в нем собраны города, которые приняли объемно-пространственный регламент. Если вы зайдете на этот сайт, то эти примеры. Вы также можете использовать некоторые моменты, которые будут применимы к вашим городам.Форум "Среда для жизни" проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства РФ и Минстроя России ежегодно в городах, показывающих стремление развиваться и формировать комфортную городскую среду. Он собирает лучших российских и иностранных экспертов: архитекторов, урбанистов, девелоперов, представителей региональных и муниципальных администраций. Программная дирекция форума — Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка".