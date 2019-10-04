Интерьеры некоторых станций московского метро могут появиться во всемирно известных компьютерных играх. Культовый японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима отправился в столичную подземку искать вдохновение. Разработчику показали красивейшие станции, в том числе Площадь Революции.

Интерьеры некоторых станций московского метро могут появиться во всемирно известных компьютерных играх. Культовый японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима отправился в столичную подземку искать вдохновение. Разработчику показали красивейшие станции, в том числе "Площадь Революции".Гостя впечатлила не только архитектура, но и, например, количество эскалаторов. Как отметил Кодзима, одного этого достаточно, чтобы превратить одну из станций в игровой уровень, воссоздав ее в виртуальном пространстве."Мне кажется, московское метро действительно хорошо подходит в качестве основы для создания игровой локации. Более того, эстетически это интересное и очень красивое пространство. Если воссоздать его в игре, получится невероятная атмосфера. Тем более, что в последнее время новые технологии позволяют воссоздавать существующие интерьеры с фотореалистичностью", — говорит дизайнер.Хидео Кодзима прибыл в Москву для участия в крупнейшей российской выставке компьютерных игр и софта "ИгроМир-2019". Судя по снимкам, которые знаменитый японец публикует в соцсетях, помимо метро он успел погулять по Красной площади и примерить ушанку.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Hideo Kojima (@hideo_kojima) 3 Окт 2019 в 10:40 PDT