Звезда сериала Реальные пацаны Владимир Селиванов, более известный как Вован, показал кадры со съемок клипа в Исландии.

Звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов, более известный как Вован, показал кадры со съемок клипа в Исландии.Свои эмоции знаменитость не постеснялся выложить в социальной сети "Инстаграм". Ролик уже посмотрели больше 27 тысяч раз. Селиванов подписал видео так: "Исландия – то место, где должен побывать каждый хотя бы раз. В скором времени выйдет песня и клип "Шагай“, где в главных ролях будем выступать мы с супругой".Как информагентство URA.ru, это не первый раз, когда жена Владимира принимает участие в съемках. Ранее она уже появлялась в других клипах.Актер отметил, что именно в Исландии ему постоянно хочется кричать от красоты окружающих пейзажей. Поклонники отреагировали с юмором на его признание: "Вова, я так же орал в детстве когда по лесу ходил 😁🤣 (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)."