Ученики школы №2 Гусь-Хрустального теперь изучают АЙТИ-технологии. В школе второй год действует проект Яндекс Лицей.

Умение программировать в скором будущем станет элементом базовой грамотности, утверждают специалисты Яндекс. Он разработали бесплатную образовательную программу для школьников. Английский, немецкий, а еще язык пайтн - язык программирования. Во второй школе Гусь-Хрустального у учеников появилась возможность изучать IT-технологии. В школе второй год действует проект Яндекс-лицей. Образовательная программа рассчитана на два года. Основная цель - обучение школьников программированию. Программу в школу привез учитель информатики Алексей Ксенофонтов.Алексей Ксенофонтов, учитель информатики средней школы №2 г. Гусь-Хрустальный: "Ребята получают навыки базового разработчика на языке Пайтн. Могут самостоятельно по окончанию второго года обучения создавать проекты и в принципе могут делать довольно серьезные вещи на языке пайтн. Может самостоятельно написать приложение компьютерное, на данном языке, может создать телеграм бота, может создать навык для Алисы, может работать в сапе различных систем на подобие Яндекс-карты, то есть возможности довольно-таки широки."Хотя предмет непростой, ребят в группах много. Занятия проводятся во внеурочное время, программированием больше интересуются юноши, девушек в Яндекс-лицее всего три. Записаться в него могут ученики и других школ, несколько ребят ездят из Владимира. Занятия уже начались, второкурсники вспоминают, чему научились в прошлом году.Илья Чеснов, ученик 10 класса школы №2 г. Гусь-Хрустальный: "За год обучения я изучил основы языка питон и основы промышленного программирования на языке питон, ну это так, циклы, функции, массивы, ну, самое основное, что учится в каждой школе."В школе углубленно изучают информатику. Многие из ребят хотят в будущем связать свою жизнь с программированием. В области это не единственная школа, где существует Яндекс-лицей. В этом учебном году Лицей открылся и в Муроме.Екатерина Таманова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".