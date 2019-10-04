Россиянам в среднем необходима зарплата в 161 тысячу рублей, чтобы быть счастливыми. Причем мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тысяч и 138 тысяч рублей соответственно.

Россиянам в среднем необходима зарплата в 161 тысячу рублей, чтобы быть счастливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса портала Superjob.Причем мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тысяч и 138 тысяч рублей соответственно. Молодежи до 24 лет для полного счастья достаточно и 118 тысяч рублей, а тем, кто старше 35 лет, нужно на 54 тысячи больше.Как сообщает ТАСС, в лидерах зарплатных ожиданий как всегда оказались москвичи – им необходима зарплата в 212 тысяч рублей, чтобы почувствовать себя счастливыми. На втором месте жители Владивостока (205 тысяч рублей), на третьем месте – ростовчане (200 тысяч рублей). Самые скромные запросы у жителей Кирова (120 тысяч рублей) и Оренбурга (115 тысяч рублей).