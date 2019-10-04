Президент Украины Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию. Киев не получит новых кредитов и будет вынужден объявить дефолт, если откажется от выполнения формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии Слуга народа Александр Дубинский.
Президент Украины Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию. Киев не получит новых кредитов и будет вынужден объявить дефолт, если откажется от выполнения "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Европа и США устали от конфликта на Украине и хотят, чтобы
Киев вел переговоры с республиками Донбасса, заявил парламентарий.
"Формула Штайнмайера" была придумана для того, чтобы украинские
власти признали Донецк и Луганск легитимной стороной переговоров и и начала с
ними переговоры. "И это перестанет быть проблемой Европы и Штатов", -
сказал депутат в эфире телеканала "НАШ".
Согласие Киева на "формулу Штайнмайера" означает
признание законного статуса властей в Донецке и Луганске. "И означает, что
с ними надо вести переговоры, и на их условиях заключать какие-то
соглашения", – добавил Дубинский.
Парламентарий уверен: Украина не самостоятельна на мировой
арене и будет делать то, что скажут. В противном случае очередных западных
кредитов Киеву не видать как своих ушей, а это уже прямой путь к деффолту,
считает Дубинский.
"Это безвыходная ситуация", – резюмировал
парламентарий.
По всей видимости, варианта дефолта в Киеве не исключают. И
далеко не все на Украине рассматривают его как безусловное зло. Так, олигарх
Игорь Коломойский, который, по слухам, имеет большое влияние на президента
, еще в прошлом году предлагал отказаться от исполнения
долговых обязательств. По его мнению, это станет началом выздоровления
украинской экономики.
Бояться дефолта не нужно, заявил олигарх в интервью
украинским СМИ, и привел в пример Грецию и Аргентину. Эти страны объявили о
невозможности обслуживания долгов и попросили кредиторов пересмотреть условия
их выплат. Теперь у них "все в порядке", – прокомментировал
Коломойский.
В украинским руководстве на возможность дефолта смотрят без
позитива. До недавнего времени возглавлявший Совет нацбезопасности и обороны
страны Александр Данилюк заявил, что позиция не совпадает
с мнением "отдельных украинских бизнесменов", очевидно, намекнув на
Коломойского.