Президент Украины Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию. Киев не получит новых кредитов и будет вынужден объявить дефолт, если откажется от выполнения формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии Слуга народа Александр Дубинский.

Президент Украины Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию. Киев не получит новых кредитов и будет вынужден объявить дефолт, если откажется от выполнения "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.Европа и США устали от конфликта на Украине и хотят, чтобыКиев вел переговоры с республиками Донбасса, заявил парламентарий."Формула Штайнмайера" была придумана для того, чтобы украинскиевласти признали Донецк и Луганск легитимной стороной переговоров и и начала сними переговоры. "И это перестанет быть проблемой Европы и Штатов", -сказал депутат в эфире телеканала "НАШ".Согласие Киева на "формулу Штайнмайера" означаетпризнание законного статуса властей в Донецке и Луганске. "И означает, чтос ними надо вести переговоры, и на их условиях заключать какие-тосоглашения", – добавил Дубинский.Парламентарий уверен: Украина не самостоятельна на мировойарене и будет делать то, что скажут. В противном случае очередных западныхкредитов Киеву не видать как своих ушей, а это уже прямой путь к деффолту,считает Дубинский."Это безвыходная ситуация", – резюмировалпарламентарий.По всей видимости, варианта дефолта в Киеве не исключают. Идалеко не все на Украине рассматривают его как безусловное зло. Так, олигархИгорь Коломойский, который, по слухам, имеет большое влияние на президента, еще в прошлом году предлагал отказаться от исполнениядолговых обязательств. По его мнению, это станет началом выздоровленияукраинской экономики.Бояться дефолта не нужно, заявил олигарх в интервьюукраинским СМИ, и привел в пример Грецию и Аргентину. Эти страны объявили оневозможности обслуживания долгов и попросили кредиторов пересмотреть условияих выплат. Теперь у них "все в порядке", – прокомментировалКоломойский.В украинским руководстве на возможность дефолта смотрят безпозитива. До недавнего времени возглавлявший Совет нацбезопасности и обороныстраны Александр Данилюк заявил, что позиция не совпадаетс мнением "отдельных украинских бизнесменов", очевидно, намекнув наКоломойского.