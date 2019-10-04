Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за то, что украинско-белорусская граница является границей мира и сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за то, что украинско-белорусская граница является границей мира и сотрудничества.Как передает "Интерфакс", об этом Зеленский проинформировал мировую общественность в ходе своего выступления на форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире.Он подчеркнул, что этот факт для него важен "в условиях российской агрессии против нашего государства".В свою очередь Лукашенко рассказал журналистам о том, что он обсуждал в Житомире с Зеленским множество экономических вопросов, среди которых сотрудничество Минска и Киева в области добычи и переработки нефти, поисков альтернативных поставок "черного золота", электроэнергетики, банковской и промышленной сфер, торговли, сообщает ТАСС.Политик сообщил, что они с Зеленским говорили и о культуре. В частности, о украинском комедийном сериале "Сваты". При этом Лукашенко пообещал, что в случае каких-то проблем у создателей Минск может снять свой вариант.Президент Белоруссии призвал Украину к безусловному выполнению достигнутых договоренностей, подчеркнув, что "мы должны честно сказать, как родные люди: это пока не интересно или нельзя, это делать не будем".Лукашенко также отметил, что обе страны заинтересованы в развитии сотрудничества в области ракетостроения, при этом Минск заинтересован в технической помощи Киева.Ранее Зеленский объявил жителей двух государств "ментально одинаковыми".