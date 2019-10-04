Новый Майдан на Украине начался после того, как радикально настроенные националисты испугались, что Владимир Зеленский может предпринять реальные шаги для мирного разрешения кризиса в Донбассе и завершения гражданской войны. Однако эксперты считают, что эти опасения напрасны – украинские власти не заинтересованы в этом и делают все, чтобы саботировать процесс.

Новый Майдан на Украине начался после того, как радикально настроенные националисты испугались, что Владимир Зеленский может предпринять реальные шаги для мирного разрешения кризиса в Донбассе и завершения гражданской войны. Однако эксперты считают, что эти опасения напрасны – украинские власти не заинтересованы в этом и делают все, чтобы саботировать процесс.Новые договоренности, включающие согласие на "формулу Штайнмайера", подписанные Украиной, не должны вводить в заблуждение мировую общественность, которая могла подумать об изменении политики Киева в отношении Донбасса. На самом деле ситуация не изменилась."На Донбассе по-прежнему убивают людей, по-прежнему напряженность очень высокая, по-прежнему проблемы диалога, прямого контакта между Киевом и Донбассом как не было, так и нет", – в эфире телеканала "Первый Севастопольский" заметил социолог Евгений Копатько.Материал дополняется.