Новый Майдан на Украине начался после того, как радикально настроенные националисты испугались, что Владимир Зеленский может предпринять реальные шаги для мирного разрешения кризиса в Донбассе и завершения гражданской войны. Однако эксперты считают, что эти опасения напрасны – украинские власти не заинтересованы в этом и делают все, чтобы саботировать процесс.

Новый Майдан на Украине начался после того, как радикально настроенные националисты испугались, что Владимир Зеленский может предпринять реальные шаги для мирного разрешения кризиса в Донбассе и завершения гражданской войны. Однако эксперты считают, что эти опасения напрасны – украинские власти не заинтересованы в этом и делают все, чтобы саботировать процесс.Новые договоренности, включающие согласие на "формулу Штайнмайера", подписанные Украиной, не должны вводить в заблуждение мировую общественность, которая могла подумать об изменении политики Киева в отношении Донбасса. На самом деле ситуация не изменилась."На Донбассе по-прежнему убивают людей, по-прежнему напряженность очень высокая, по-прежнему проблемы диалога, прямого контакта между Киевом и Донбассом как не было, так и нет", – в эфире телеканала "Первый Севастопольский" заметил социолог Евгений Копатько.Он напомнил, в каких условиях украинские власти согласились поставить свои подписи под первыми и вторыми минскими соглашениями. Тогда подконтрольные Киеву силовики находились в окружении в безвыходном положении в районе Иловайска и Дебальцево. Подписание мирных соглашений стало вынужденной мерой, чтобы спасти армию и продолжить войну. "они не собирались их выполнять", – уверен эксперт.Его слова подтверждаются и реальностью, ведь с момента подписания соглашений ни одного конкретного шага в этом направлении предпринято не было. "Поэтому по этому поводу у меня иллюзий нет особых и оптимизма тоже нет", – признался Евгений Копатько.К тому же, напомнил он, стоит помнить о том, что именно заставило Владимира Зеленского если не инициировать, то хотя бы согласиться на подписание "формулы Штайнмайера". "Я думаю, что скорее всего это будет некое политическое принуждение, учитывая позицию Запада и позицию того же Трампа, потому что на самом деле, Зеленский пропустил очень сильный удар политический. Казалось бы, он поехал за поддержкой, а там стал заложником политической борьбы республиканцев и демократов", – напомнил социолог.В итоге получилось, что для того, чтобы избавиться от сыплющихся на него за границей ударов и справиться с давлением украинский лидер принял шаги, которые накликали новый Майдан в Киеве. Впрочем, считают некоторые эксперты, протесты против Владимира Зеленского обречены на провал, поскольку их не поддерживают на Западе.Материал дополняется.