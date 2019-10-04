В течение последних двух недель в столице и ряде регионов Гаити в ходе продолжающихся акций протеста, сопровождаемых беспорядками, погибли, по меньшей мере 17 человек, еще 189 получили ранения.

В течение последних двух недель в столице и ряде регионов Гаити в ходе продолжающихся акций протеста, сопровождаемых беспорядками, погибли, по меньшей мере 17 человек, еще 189 получили ранения.По данным правозащитников, большая часть погибших и пострадавших, среди которых есть несовершеннолетние, получили огнестрельные ранения. Из-за того, что работа многих медицинских учреждений парализована из-за нехватки электричества по причине отсутствия топлива на электростанциях, многим из пострадавших не была вовремя оказана помощь.Республика Гаити с населением около 10,6 миллиона человек — беднейшее государство Западного полушария. В феврале текущего года в стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.Продолжающиеся в настоящее время массовые беспорядки охватили Гаити около недели назад, Центральные улицы столицы республики и ряда крупных городов заблокированы баррикадами и горящими покрышками. Также были зафиксированы нападения на политиков, административные учреждения и школы.