Девочка придумала такие объявления, чтобы люди, которым не хватает на проезд, могли подойти и взять деньги.

Пользователи сети разместили фотографию объявления с монетками. Необычные объявления появились на остановках общественного транспорта.Десятилетней Сони Рыбиной не стало полгода назад в Санкт-Петербурге. У девочки был рак. Незадолго до ухода она придумала такие объявления. Чтобы люди, которым не хватает на проезд, могли подойти и взять деньги. Первыми монетки на остановках разместили ее родители. Акцию поддержали неравнодушные питерцы. Сейчас объявления с хештегом Мечта Сони Рыбиной можно увидеть уже в пятидесяти городах страны. Присоединиться к флэшмобу может каждый. Может, мир станет чуточку добрее, как мечтала Соня