Большинство расплачивается картой

За первое полугодие 2019 года жители Владимирской области потратили со своих карт около 236 млрд рублей. Это на 19,3% больше, чем в прошлом году, сообщает отделение банка России по Владимирской области.Жители региона стали на 41% чаще оплачивать товары и услуги с помощью карточек, суммарно совершив 104 млн операций на 70,2 млрд рублей. Средний чек владимирца составил 670 рублей.Также в банке отмечают, что люди все реже снимают наличные с карты. Количество таких операций за год упало на 3%.«Уровень обеспеченности населения региона платежной инфраструктурой растет с каждым годом: на 1 июля 2019 года для проведения безналичных операций в организациях торговли и услуг установлено 28 020 банкоматов, импринтеров, платёжных и электронных терминалов», - отметил заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения Владимир ГУ Банка России по ЦФО Владимир Полянский.