Приобретение наркотиков через интернет-магазины становится все более распространенным явлением.
Приобретение наркотиков через интернет-магазины становится все более распространенным явлением.
Напомним, буквально накануне мы писали о направлении
в суд уголовного дела в отношении 11 членов ОПГ,
занимавшихся сбытом наркотиков в крупном размере, именно через интернет-магазин.
И снова в сводке прокуратуры: во Владимирской области выявлен еще один случай приобретения, так называемой «соли». На этот раз жительница Суздаля, освоив способ заказа товара через сеть, помогла знакомому оформить
и оплатить доставку. После получения координат «закладки» покупатель забрал его возле села Добрынское.
Пособница была осуждена и приговорена к
наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.