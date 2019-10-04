Приобретение наркотиков через интернет-магазины становится все более распространенным явлением.

Приобретение наркотиков через интернет-магазины становится все более распространенным явлением.Напомним, буквально накануне мы писали о направлениив суд уголовного дела в отношении 11 членов ОПГ,занимавшихся сбытом наркотиков в крупном размере, именно через интернет-магазин.И снова в сводке прокуратуры: во Владимирской области выявлен еще один случай приобретения, так называемой «соли». На этот раз жительница Суздаля, освоив способ заказа товара через сеть, помогла знакомому оформитьи оплатить доставку. После получения координат «закладки» покупатель забрал его возле села Добрынское.Пособница была осуждена и приговорена кнаказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.