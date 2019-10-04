Пациентке нуждается в препарате два раза в месяц

Суздальская прокуратура направила в суд заявление с требованием к больнице обеспечить местную жительницу, страдающую хроническим заболеванием суставов, необходимым для жизни лекарством.По информации прокуратуры по Владимирской области, женщине с мая 2017 назначили принимать два раза в месяц препарат «Адалимумаб (Хумира)». Пациентке выписали льготные рецепты на получение лекарства, однако по какой-то причине Суздальская районная больница не обеспечивала ее препаратом.Требования прокурора были удовлетворены судом полностью. В ближайшее время женщину должны обеспечить нужным лекарством.