Аферистка, мошенница на доверии, воровка, одной ногой в можайской женской колонии – именно в таких выражениях пишут в социальных сетях о Виталине Цымбалюк-Романовской адепты ее бывшего мужа Армена Джигарханяна. И живо интересуются, почему она не отрабатывает 200 часов, которые ее присудили. Корреспондент Дни.ру решил спросить про это у самой киевской пианистки.

"Аферистка", "мошенница на доверии", "воровка", "одной ногой в можайской женской колонии" – именно в таких выражениях пишут в социальных сетях о Виталине Цымбалюк-Романовской адепты ее бывшего мужа Армена Джигарханяна. И живо интересуются, почему она не отрабатывает 200 часов, которые ее присудили. Корреспондент "Дни.ру" решил спросить про это у самой киевской пианистки."Спасибо всем, кто интересуется моей жизнью, волнуется о судьбе и следит за всем, что вокруг меня происходит, – улыбается Виталина. – Могу заверить всех неравнодушных людей, что проблем с законом у меня нет, все обязательства исполнены, я честный человек".специально подчеркнула, что "все уголовные дела закрыты, никаких вопросов у прокуратуры нет, подписка о невыезде снята". А тем, кто клеймит ее, обзывает и унижает, она желает только добра. "Моя совесть кристально чиста", – улыбается счастливая Виталина и покручивает колечко с бриллиантом на пальце.Напевая символичную в данном случае песню "Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна!" она откланялась и поспешила на светскую премьеру, поскольку давно стала звездой и везде теперь – желанный гость. Сегодня, например, ее ждут на мюзикле "Вий".Напомним, Армен Борисович был женат на Виталине Викторовне с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года. Их громкий развод обсуждала вся страна, причем многие считали, будто оборотистая киевская пианистка обобрала актера, хотя многочисленные прокурорские проверки это не подтвердили. В сентябре 2019 года Армен Джигарханян сообщил, что воссоединился с Татьяной Власовой, специально вернувшейся из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем. "Будем стареть вместе", – заявил артист.